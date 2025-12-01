Η Τσεχία υπέταξε την Εσθονία με σούπερ Σατοράνσκι

Εσθονία-Τσεχία 92-97: Έκανε το 2/2 με σούπερ Σατοράνσκι
Η Τσεχία έκανε το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, επικρατώντας της Εσθονίας με 97-92.
Ο Τόμας Σατοράνσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 18 πόντους (5/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 16 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 32:23 συμμετοχής.
Η Τσεχία σούταρε 13/29 τρίποντα και μοίρασε 25 ασίστ για μόλις 8 λάθη, απέναντι στην Εσθονία που υποχώρησε στο 1-1 στο Group H των προκριματικών.
Τα δεκάλεπτα: 29-27, 53-58, 74-80, 92-97.
The smartest player in Europe.— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) December 1, 2025
Tomas Satoransky delivered 16 assists, setting a new #FIBAWC Qualifiers record. pic.twitter.com/c9qzq2lq1Q
