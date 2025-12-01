Εσθονία-Τσεχία 92-97: Έκανε το 2/2 με σούπερ Σατοράνσκι

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Τσεχία υπέταξε την Εσθονία με σούπερ Σατοράνσκι

Ο Τόμας Σατοράνσκι πραγματοποίησε εντυπωσιακό double-double με 18 πόντους και 16 ασίστ, συμβάλλοντας στη νίκη της Τσεχίας επί της Εσθονίας με 97-92.

Η Τσεχία έκανε το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, επικρατώντας της Εσθονίας με 97-92.

Ο Τόμας Σατοράνσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 18 πόντους (5/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 16 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 32:23 συμμετοχής.

Η Τσεχία σούταρε 13/29 τρίποντα και μοίρασε 25 ασίστ για μόλις 8 λάθη, απέναντι στην Εσθονία που υποχώρησε στο 1-1 στο Group H των προκριματικών.

Τα δεκάλεπτα: 29-27, 53-58, 74-80, 92-97.

 
     

