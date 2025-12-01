Δυστυχώς ο τραυματισμός της διαγώνιας του Μαρκόπουλου, Δωροθέας Καράγκουτη αποδείχθηκε πολύ σοβαρός, με την 15χρονη παίκτρια να μένει εκτός όλη την χρονιά.

Η ατυχία για το Μαρκόπουλο δεν λέει να σταματήσει. Η ομάδα που ξεκίνησε εξαιρετικά το πρωτάθλημα και θεωρήθηκε δικαίως η ευχάριστη έκπληξη, μετά τον τραυματισμό του προπονητή, Γιώργου Ρούσση ο οποίος υπέστη ρήξη επιγονατίδας, χάνει για το υπόλοιπο της σεζόν και την Δωροθέα Καράγκουτη.

Η 15χρονη διαγώνια που δικαίως θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην χώρα μας, τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο σε αγώνα πρωταθλήματος Κ20 με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για ρήξη χιαστού. Ένας τραυματισμός που θα αφήσει την νεαρή παίκτρια εκτός για όλη την υπόλοιπη χρονιά.

Όλοι οι φίλοι του αθλήματος εύχονται στην νεαρή παίκτρια να καταφέρει να το ξεπεράσει και να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή στους αγωνιστικούς χώρους.