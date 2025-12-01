Μάχη ζωής για τον Λούμπο Πένεφ

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος της Βουλγαρίας, Λιούμποσλαβ Πένεφ διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά και βρίσκεται σε ογκολογική κλινική στη Γερμανία.

Ο μεγάλος φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Θέλτα δίνει μάχη με τη νόσο και η οικογένειά του άρχισε ανθρωπιστική καμπάνια, ανοίγοντας λογαριασμό για τη συλλογή οικονομικής βοήθειας. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, ο Πένεφ έχει χάσει σημαντικό βάρος σε σύντομο διάστημα και η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που προς το παρόν δεν μπορεί να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

«Σήμερα, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του βουλγαρικού ποδοσφαίρου δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Λιούμποσλαβ Πένεφ μας χάρισε νίκες, περηφάνια και δύναμη. Τώρα ήρθε η ώρα να του δώσουμε ελπίδα. Ας σταθούμε δίπλα του και ας απλώσουμε το χέρι μας στον άνθρωπο που ποτέ δεν σταμάτησε να προσφέρει για τη χώρα», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη του Πένεφ με σοβαρή ασθένεια. Την άνοιξη του 1994 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στα γεννητικά όργανα, γεγονός που τον ανάγκασε να χάσει το Μουντιάλ των ΗΠΑ, όπου η Εθνική Βουλγαρίας έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.