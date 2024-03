Μπαντόσα: «Η Αρίνα είναι πολύ δυνατή γυναίκα»

Την απόδοση της Αρίνα Σαμπαλένκα σχολίασε η Πάουλα Μπαντόσα μετά την αναμέτρησή τους για τον δεύτερο γύρο του Miami Open, όπου η Λευκορωσίδα πήρε τη νίκη με 6-4, 6-3.

Σε αρκετά δύσκολη θέση βρέθηκε η Πάουλα Μπαντόσα, η οποία χρειάστηκε ν' αντιμετωπίσει την πολύ καλή της φίλη Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά το θάνατο του πρώην συντρόφου της Λευκορωσίδας.

Η Νο2 τενίστρια στον κόσμο, αν και περνά δύσκολες στιγμές, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην συντρόφου της Κονσταντίν Κολτσόφ, βρήκε την ψυχική δύναμη και αγωνίστηκε στο αμερικανικό τουρνουά παίρνοντας τη νίκη επί της Πάουλα Μπαντόσα με 6-4, 6-3.

Η Ισπανίδα αθλήτρια κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση της Σαμπαλένκα στο ματς τους, λέγοντας πως η Λευκορωσίδα είναι πολύ δυνατή παίκτρια με την εμφάνισή της στο μεταξύ τους παιχνίδι να μην την παραξενεύει.

«Δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπίζω την καλύτερή μου φίλη, με όσα έχουν συμβεί τελευταία. Είμαστε και οι δύο πολύ δυνατές πνευματικά, δυνατές γυναίκες. Το απέδειξα και το απέδειξε».

Για την απόδοση της Σαμπαλένκα στο ματς:

«Όχι, δεν ήταν έκπληξη για μένα η απόδοση της Αρίνα. Είναι μια πολύ, πολύ δυνατή γυναίκα, δυνατή προσωπικότητα και το είδαμε στο court. Ήξερα ότι θα παίξει καλά και της είπα στο φιλέ καλή επιτυχία για τη συνέχεια του τουρνουά που πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ βαθιά».

Round 3 bound 👏



World No.2 @SabalenkaA picks up the win in straight sets over Badosa.#MiamiOpen pic.twitter.com/CD18tCMmVt