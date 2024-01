Οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα πέρασαν με άνεση στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν, εκεί θα είναι και η 16χρονη Μίρα Αντρέεβα.

Εντυπωσιακές οι Αρίνα Σαμπαλάνκα και η Έλενα Ριμπάκινα εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του 500αριού τουρνουά στο Μπρισμπέιν. Κοινό χαρακτηριστικό για τις δυο παίκτριες, είναι ότι έχασαν μόλις ένα γκέιμ.



Η Σαμπαλένκα νίκησε την Κινέζα, Ζου με 6-1, 6-0 και επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Ντάρια Κασάτκινα, που νίκησε τη Μάγκντα Λινέτ με 6-4, 6-2.

Η Ριμπάκινα επικράτησε επί της Ελίζ Μέρτενς επίσης με 6-1, 6-0 και στη συνέχεια θα παίξει με την Αναστασία Ποτάποβα, που με τη σειρά της νίκησε τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 7-5, 6-7(7), 6-4.

Η 16χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, κυριάρχησε απέναντι στην Αρίνα Ροντιόνοβα με 6-1, 6-1 και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα παίξει σε προημιτελική φάση σε τουρνουά WTA. Τέλος, η Γιέλενα Οσταπένκο νικώντας την Καρολίνα Πλίσκοβα με 6-2, 4-6, 6-3 στα προημιτελικά θα συναντήσει τη Βικτόρια Αζαρένκα.

Andreeva d. Rodionova 6-1 6-1 in Brisbane



In her young career, Mirra has reached a WTA 1000 4th round, Roland Garros 3rd round, & a Wimbledon 4th round.



But today, she reaches her 1st WTA level Quarterfinal.



Another day, another achievement for this special teenager. pic.twitter.com/qYc184cxeg