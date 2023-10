Δύσκολη κλήρωση στο φινάλε της σεζόν για την Σάκκαρη στην Ζενγκζού

Στο 500άρι της Ζενγκζού θα αγωνιστεί την ερχόμενη εβδομάδα η Μαρία Σάκκαρη που έπεσε στην ίδια πλευρά με την Ελενα Ριμπάκινα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα είναι στο Νο.3 του ταμπλό και θα είναι απευθείας στον 2ο γύρο, όπου σε μια δύσκολη πρεμιέρα θα παίξει με μια εκ των Ντόνα Βέκιτς και Κινγουέν Ζενγκ.

Αν ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, θα βρει μπροστά της τον κακό της δαίμονα, την Καρολίνα Μούχοβα στα προημιτελικά. Στα ημιτελικά διασταυρώνει λογικά με την Ριμπάκινα, η οποία έχει ωστόσο πιθανή πρεμιέρα με την Σαμσόνοβα, από την οποία έχασε σήμερα στο Πεκίνο!

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό ξεχωρίζουν οι Γκοφ, Ζαμπέρ, Γκαρσία και Κασάτκινα. Η Γκοφ ξεκινά στον δεύτερο γύρο με μία εκ των Μάρτιτς και Λινέτ, ενώ η Γκαρσία ξεκινά με την Κουντερμέτοβα και η Ζαμπέρ λογικά θα πέσει στην Κασάτκινα στα προημιτελικά.

Να τονιστεί πως είναι το τελευταίο τουρνουά της σεζόν για την Σάκκαρη, η οποία είναι πρώτη αναπληρωματική για το WTA Finals. Αναμένεται να αποφασίσει αν θα κάνει το ταξίδι και θα περιμένει μία εκ των 8 φιναλίστ να μην αγωνιστεί, ή αν θα βάλει τέλος στη σεζόν μετά από αυτή την εβδομάδα.

Zhengzhou Open is back!



And we are expecting some good opening matches in the main draw. #zhengzhouopen pic.twitter.com/zhtgYNpxem