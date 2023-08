Βολικά αποτελέσματα στο ταμπλό των γυναικών στο Σινσινάτι για την Σάκκαρη που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει στο Τοπ10 πριν το US Open.

Στο ταμπλό των γυναικών στο Σινσινάτι, είχαμε αρκετά αμφίρροπα ματς κι εκπλήξεις.

Η Καρολίν Γκαρσία ηττήθηκε με 4-6, 6-4, 6-4 από την Στέφενς και η Κρεϊτσίκοβα έμεινε εκτός από την Αζαρένκα με 6-3, 7-5. Για την Γκαρσία είναι καταστροφικό αποτέλεσμα καθώς χάνει 860 βαθμούς (είχε κερδίσει τον τίτλο πέρυσι στο Σινσινάτι) και θα πέσει σημαντικά στην κατάταξη.

the comeback ROAR @SloaneStephens survives a three set thriller and takes out the defending champion, Garcia!#CincyTennis pic.twitter.com/PavYrDBfsI