Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε δύσκολα με 2-1 σετ το εμπόδιο του Αυστραλού Τόμπσον και συνεχίζει στους «16» του Σινσινάτι.

Παρά το κακό του παιχνίδι στα πρώτα δύο σετ και τα μέτρια ποσοστά του σε αποτελεσματικότητα στο σερβίς, ο Κάρλος Αλκαράθ βρήκε τις λύσεις στο τρίτο σετ και ξεπέρασε το εμπόδιο του Τζόρνταν Τόμπσον στο Σινσινάτι.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 7-5, 4-6, 5-3 σε ματς που κράτησε τρεις ώρες και 2 λεπτά, έχοντας 55% στο πρώτο σερβίς και 66% αποτελεσματικότητα σε αυτό. Οι winners του (35-14) έδωσαν τις λύσεις σε μία βραδιά που τα ποσοστά του και στα κερδισμένα break ήταν πολύ άσχημα (5/17 έναντι 3/7 του Αυστραλού). O Καρλίτος για δεύτερη σεζόν έφτασε τις 50 νίκες.

Στο υπόλοιπο ταμπλό των ανδρών, ο Ζβέρεφ κέρδισε εύκολα με 6-2, 6-2 τον Ντιμιτρόφ και ο Τσόριτς, κάτοχος του τίτλου, τον Σεμπάστιαν Κόρντα με 7-6, 6-4. Ο Τσόριτς παίζει με τον Χουρκάτζ στον επόμενο γύρο, καθώς ο Πολωνός επικράτησε δύσκολα του Κοκκινάκη με 7-6, 3-6, 7-6 και όποιος κερδίσει θα παίξει πιθανότατα με τον Τσιτσιπά.

Στον επόμενο γύρο και ο Φριτζ που σε ένα δύσκολο διασταύρωμα με τον Λεχέτσκα, κέρδισε με 7-6, 6-2.

Η έκπληξη έγινε με τον αποκλεισμό του Ρούμπλεφ, ο οποίος έχασε από τον Ρουσουβουόρι με 7-6, 5-7, 7-6 σε ματς τριών ωρών και 16 λεπτών, βγάζοντας τον Ρώσο από την διεκδίκηση του Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη πριν το US Open.

On a roll @EmilRuusuvuori has recorded back-to-back Top-10 wins for the first time in his career, after defeating Andrey Rublev 7-6 5-7 7-6 #CincyTennis pic.twitter.com/gWgZIzcoSu