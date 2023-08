Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα στην Ουάσινγκτον, θέλει να «σπάσει» το φετινό 0-5 στους ημιτελικούς που έχει παίξει, στο 4-3 υπέρ της η προϊστορία με την Αμερικανίδα, πόσα χρήματα δίνει η πρόκριση.

Στην επιστροφή της στο tour μετα το απογοητευτικό αποτέλεσμα στο Wimbledon, η Μαρία Σάκκαρη δείχνει ανανεωμένη.

Με διαφορά τριών ωρών η 28χρονη έδωσε δύο παιχνίδια στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον, αλλά κανένα πρόβλημα.

Ισάριθμες νίκες, πρώτα επί της Καναδής, Λέιλα Φερνάντεζ με 7-5, 6-2 σε μια ώρα και 37 λεπτά και έπειτα το επιβλητικό 6-3, 6-3 επί της Αμερικανίδας Μάντισον Κις σε 74 λεπτά και τώρα ραντεβού στα ημιτελικά με την Τζέσικα Πεγκούλα, νικήτρια στο τουρνουά το 2019.

Για τη Σάκκαρη είναι ο 6ος ημιτελικός μέσα στο 2023 και απέναντι στο Νο.1 στο ταμπλό θα ψάξει την πρώτη της πρόκριση σε τελικό μέσα στη χρονιά και 8ο συνολικά στην καριέρα της.

1:44pm - Sakkari d. Fernandez 7-5, 6-2

6:02pm - Sakkari d. Keys 6-3, 6-3



