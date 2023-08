Η Πεγκούλα πρόλαβε και τη βροχή στην Ουάσινγκτον, καθυστερεί ο αγώνας της Σάκκαρη

Η Τζέσικα Πεγκούλα έκλεισε ραντεβού με την Ελίνα Σβιτόλινα, προβλήματα με τη βροχή στην Ουάσινγκτον.

Η Τζέσικα Πεγκούλα αν και βρήκε αντίσταση από την 21χρονη Πέιτον Στερνς, επικράτησε με 6-3, 6-4 και έκλεισε ραντεβού με τη φορμαρισμένη Ελίνα Σβιτόλινα για τα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στην Ουάσινγκτον.

Η Αμερικανίδα, Νο.1 στο ταμπλό, πρόλαβε και τη βροχή, που είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν τα παιχνίδια και να πάει πιο πίσω ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με τη Λέιλα Φερνάντεζ.

10th main draw win in @JPegula sees off Stearns 6-3, 6-4 and will meet red-hot Svitolina in the quarters!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/D6JWyRYYcZ