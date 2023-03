Η Ελενα Ριμπάκινα επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό της Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0 σετ και βάζει πλώρη για άλλον έναν τίτλο.

H Ελενα Ριμπάκινα βαδίζει ολοταχώς για έναν ακόμη μεγάλο τίτλο στο Tour της WTA.

Στον ημιτελικό (που ήταν κάτι σαν… τελικός) επικράτησε της Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0 σετ (7-6, 6-4) και πλέον το ενδεχόμενο να κερδίσει το πρώτο 1000αρι τουρνουά της, είναι πιο πιθανό από ποτέ.

Sunshine after the rain...?



Elena Rybakina gets past Pegula and is one win away from the Sunshine Double!!



Will face Kvitova or Cirstea in the #MiamiOpen final on Saturday pic.twitter.com/LmS0nc9Jkt