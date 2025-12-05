Ο Γιώργος Λιάβας προσέφυγε κατά του Παναιτωλικού στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Όπως ανακοίνωσε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονιμικών Διαφορών της ΕΠΟ ο Γιώργος Λιάβας κατέθεσε προσφυγή κατά του Παναιτωλικού, για κάποια εκκρεμότητα οικονομικής φύσης προς αυτόν.

Ο 24χρονος Αιτωλοακαράνας χαφ έφυγε το περασμένο καλοκαίρι από το «Emileon» με προορισμό την Πορτογαλία, με τους Αγρινιώτες να ανοίγουν την πόρτα σε ένα δικό τους παιδί. Αξιοσημείωτο πως τα Καναρίνια για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του μέχρι τότε αρχηγού τους, συμφώνησαν να τον παραχωρήσουν με χαμηλότερο ποσό από τις αρχικές τους αξιώσεις.

Ο Λιάβας «μεγάλωσε» στον Παναιτωλικό, έκανε 151 εμφανίσεις με την κιτρινομπλέ φανέλα και στηρίχθηκε από το κλαμπ και τη διοίκηση του Φώτη Κωστούλα σε όλη την του πορεία και ειδικά στους δύο χιαστούς που υπέστη αλλά και στη μεταγραφή που ήθελε.

Το πιο αξιοσημείωτο είναι πως η υπόθεση Λιάβα είναι η μοναδική οικονομικής φύσεως η οποία θα εκδικαστεί κατά του Παναιτωλικού στα 15 χρόνια που αγωνίζεται στη Super League, καθώς ουδέποτε υπήρχε αντίστοιχη προσφυγή!

Η υπόθεση θα εκδικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα (8/12) και ώρα 16:00, μαζί με οκτώ άλλες, ενώ την ίδια ημέρα αλλά μια ώρα νωρίτερα θα εκδικαστεί και η υπόθεση των προσφυγών Μήτογλου και ΑΕΚ.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

Συνεδρίαση Δευτέρας 08/12/2025, 16:00

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΝΤΖΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΛΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931.

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΣΗΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ.