Η Κρεϊτσίκοβα «προσγείωσε» την Σβιόντεκ και πήρε την κούπα στο Ντουμπάι!

Τεράστια εμφάνιση της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα που σταμάτησε το σερί της Σβιόντεκ και μάλιστα εύκολα, στον τελικό του Ντουμπάι με 6-4, 6-2.

Μια Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα βγαλμένη από το… 2021 είδαμε στον τελικό του Ντουμπάι.

Μετά από τις Σαμπαλένκα και Πεγκούλα, η Τσέχα κέρδισε και το Νο1 του κόσμου, την Ιγκα Σβιόντεκ, σηκώνοντας το τρόπαιο στο Ντουμπάι.

Η Κρεϊτσίκοβα κέρδισε μάλιστα και σχετικά εύκολα με 6-4, 6-2, «προσγειώνοντας» απότομα την Πολωνή.

Her first-ever Hologic WTA Tour 1000 title!!!



@BKrejcikova claims the @DDFTennis crown with a 6-4, 6-2 defeat over [1] Swiatek #DDFTennis pic.twitter.com/gLZvf0ImyO