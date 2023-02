Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έχασε το 1ο σετ από την Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-0, όμως πήρε τη νίκη με 2-1 σετ, υποχρέωσε τη Λευκορωσίδα στην πρώτη φετινή της ήττα και προκρίθηκε στα ημιτελικά στο 1000άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.

Ανώμαλη προσγείωση για την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Ντουμπάι, με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα να νικά τη Λευκορωσίδα με 0-6, 7-6(2), 6-1 και να φθάνει σε μια μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά στο Ντουμπάι.

Η Κρεϊτσίκοβα έγινε η πρώτη παίκτρια που νικά σε προημιτελικό 1000αριού WTA τουρνουά, έχοντας χάσει 6-0 το πρώτο σετ, μετά την Ελβετίδα, Τιμέα Μπατσίνσκι, όταν πετύχαινε κάτι ανάλογο απέναντι στην Ιταλίδα, Σάρα Εράνι στο Πεκίνο το 2015.

How's that from Barbora!? @BKrejcikova snaps Sabalenka's streak with a 0-6, 7-6 (2), 6-1 comeback win in Dubai! #DDFTennis pic.twitter.com/cfEKHnCOf2

Η Σαμπαλένκα γνώρισε την πρώτη της ήττα μέσα στο 2013 και έπειτα από 13 νίκες: Τέσσερις και τίτλος στην Αδελαΐδα, επτά στο Australian Open και πρώτος Grand τίτλος στη Μελβούρνη και άλλες δύο στο Ντουμπάι.

Bára DIGS IN @BKrejcikova comes from behind to level it up with Sabalenka!



Into a one-set shootout for the #DDFTennis semifinals pic.twitter.com/k3XVWwlHtR