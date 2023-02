H Σβιόντεκ και η Γκοφ έκλεισαν ραντεβού στα ημιτελικά στο Ντουμπάι

Η Καρολίνα Πλίσκοβα δεν αγωνίστηκε και η Ίγκα Σβιόντεκ πέρασε άκοπα στα ημιτελικά στο 100άρι WTA τουρνουά στο Ντουμπάι. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ απέναντι στην οποία μετρά μόνο νίκες, πέντε.

Η Ίγκα Σβιόντεκ άνοιξε λογαριασμό στους τίτλους για το 2023 την περασμένη εβδομάδα από το 500άρι τουρνουά στην Ντόχα και τώρα συνεχίζει απτόητη και στο 1000άρι WTA τουρνουά στο Ντουμπάι.

Η 22χρονη Πολωνή και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί στον προημιτελικό με την Καρολίνα Πλίσκοβα. Η Τσέχα απέσυρε τη συμμετοχή της από τη συνέχεια του τουρνουά εξ αιτίας ασθένειας και η Σβιόντεκ πέρασε άκοπα στα ημιτελικά της Παρασκευής (24/2).

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ. Η 19χρονη από τις ΗΠΑ νίκησε τη συμπατριώτισσά της Μάντισον Κις με 6-2, 7-5 και θα επιχειρήσει να πετύχει την πρώτη νίκη της απέναντι στη Σφιόντεκ, ύστερα από πέντε ήττες.

There it is @CocoGauff defeats Keys and goes on to face Swiatek in her second career WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/x8rfsqKePA