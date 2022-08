Η Καρολίνα Πλίσκοβα διέλυσε την Ανισίμοβα και παίζει με την Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Τορόντο.

Μόλις 53 λεπτά χρειάστηκε η Καρολίνα Πλίσκοβα για να αποκλείσει την Αμάντα Ανισίμοβα και να αποτελεί πλέον την επόμενη αντίπαλο της Σάκκαρη στο Τορόντο.

Η Τσέχα έκανε εκπληκτική εμφάνιση απέναντι σε μια φορμαρισμένη τενίστρια, επικρατώντας με 6-1, 6-1. Είχε 7 άσους στο ματς και πλέον θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη για τέταρτη φορά, με την Ελληνίδα να μετρά 2 νίκες και μία ήττα στις προηγούμενες συναντήσεις τους.

Αποσύρθηκε η Μπαντόσα, έχασε η Κονταβέιτ και… στο Νο3 την Σάκκαρη

Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, αλλά και οι αποχωρήσεις από τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Η Πάουλα Μπαντόσα αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στο ματς με την Ιουλία Πουντίτσεβα. Είχε χάσει το πρώτο σετ 7-5 και στο 1-0 του δεύτερου αποχώρησε.

Η απουσία της στέλνει αυτόματα την Σάκκαρη στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης την προσεχή Δευτέρα, ενώ εκτός έμεινε και το Νο2, η Ανέτ Κονταβέιτ που ηττήθηκε από την Τίχμαν με 6-4, 6-4 και η Σάκκαρη με είσοδο στα ημιτελικά θα μπορέσει να ανέβει στο Νο2!

🇨🇭 @jilteichmann upsets No.2 seed Kontaveit to arrange a meeting with Halep in the Toronto Round of 16.#NBO22 pic.twitter.com/C905UnMpTo

Νίκη θρίλερ για Γκοφ, εύκολα η Σβιόντεκ

Σε ένα ματς που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, η Κόρι Γκοφ λίγο έλειψε να «αυτοκτονήσει» αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο της Ριμπάκινα. Είχε πάρει με 6-4 το πρώτο σετ και είχε 5 match point στο δεύτερο, το οποίο όμως έχασε στο tie break (6-7), αλλά μέσα από ένα ακόμη tie break πήρε την πρόκριση στο τρίτο σετ.

@CocoGauff toughs out a 2h49m win over Wimbledon champion Rybakina to reach the last 16 in Toronto!#NBO22 pic.twitter.com/2AiHw85I60

Αντίθετα, η Ιγκα Σβιόντεκ έκανε έναν ακόμη περίπατο, αυτή τη φορά κόντρα στην Τομλγιάνοβιτς με 6-1, 6-2.

@iga_swiatek gets the better of Tomljanovic to advance to the last 16 in Toronto.#NBO22 pic.twitter.com/nm7L83zdw0

Στον επόμενο γύρο είναι και η Χάλεπ που ήταν ξανά εντυπωσιακή κόντρα στην Ζανγκ (6-4, 6-2), όπως και οι Σαμπαλένκα (6-4, 6-3 την Τόρμο), Πεγκούλα (6-2, 7-5 την Μουχάμαντ), Χαντάντ Μάια (7-6, 6-1 την Φερνάντες) και Ρίσκε (7-6, 0-6, 7-5 την Οσταπένκο).

@SabalenkaA beats Sorribes Tormo in straight sets to go through to face No.10 seed Gauff!#NBO22 pic.twitter.com/0AioclToUl

Στην φάση των «16» διασταυρώνουν η Σβιόντεκ με την Χαντάντ Μάια, η Πεγκούλα με την Γκιόργκι, η Ρίσκε με την Πουντίτσεβα, η Σαμπαλένκα με την Γκοφ και η Χάλεπ με την Τίχμαν, πριν το απογευματινό πρόγραμμα της ημέρας (10/8).