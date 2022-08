Με άγχος, αλλά σαφώς βελτιωμένη εικόνα στο τρίτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της Στίβενς (2-1 σετ) στο Τορόντο και συνεχίζει.

Η Μαρία Σάκκαρη ζορίστηκε στην πρεμιέρα της στο Τορόντο, αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλόαν Στίβενς. Επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-2) και στον επόμενο γύρο θα παίξει είτε με την Ανισίμοβα, είτε με την Πλίσκοβα.

Στο πρώτο σετ σέρβιρε εξαιρετικά χάνοντας μόλις 3 πόντους και έχοντας τέσσερις άσους. Στο δεύτερο όμως έκανε πολλά αβίαστα λάθη που έφεραν την ισοφάριση για την Στίβενς. Ομως στο τρίτο ένα break που ήρθε με υπομονή, κλείδωσε τη νίκη για την Σάκκαρη, που συνολικά ήταν καλύτερη και αν ήταν πιο προσεκτική θα είχε τελειώσει την πρόκριση πολύ πιο γρήγορα από τις 2 ώρες και 9 λεπτά που χρειάστηκε.

