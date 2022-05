Τίποτα και καμία δεν μπορεί να σταματήσει την Ιγκα Σβιόντεκ που κέρδισε και την Αζαρένκα στη Ρώμη και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Από τα καλά χρόνια της Σερένα Γουίλιαμς έχουμε να δούμε μία τενίστρια να κυριαρχεί με τόση μεγάλη διαφορά έναντι των αντιπάλων της. Και η Ιγκα Σβιόντεκ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε και την Βικτόρια Αζαρένκα και μάλιστα εύκολα με 6-4, 6-1 σε 1 ώρα και 24 λεπτά, για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Αυτή είναι η 25η σερί της νίκη, ενώ το πιο εκπληκτικό είναι ότι σε αυτά τα 25 ματς, το ρεκόρ της στα σετ είναι 50-4!

Μάλιστα, έχει χάσει μόνο ένα ματς στα τελευταία 35 που έχει δώσει, αυτό πέρυσι στο Indian Wells από την Αντζελίκ Κέρμπερ στον γύρο των «16».

Πάντως σήμερα τα βρήκε σκούρα στο πρώτο σετ καθώς έχανε 3-0 και 4-1, με την Αζαρένκα να είναι έναν πόντο μακριά από το 5-1, αλλά κατάφερε και γύρισε το σετ κερδίζοντας το συγκεκριμένο game και τα επόμενα τέσσερα.

A 79-minute(!) opener @iga_swiatek grabs it from 0-3 down! #IBI22 pic.twitter.com/46VFJ1PDor

Στο δεύτερο τα έκανε απλά τα πράγματα και τώρα πάει στα προημιτελικά να αντιμετωπίσει την Μ. Αντρεέσκου, η οποία επικράτησε της Μάρτιτς με 6-4, 6-4.

The Bibi train keeps rolling



@Bandreescu_ is back and into a quarterfinal with victory over 2021 semifinalist Martic!#IBI22 pic.twitter.com/xiwYb54v8g