H Κόκο Γκοφ βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στην Κινγουέν Ζενγκ, όμως έφθασε στην ανατροπή και στη νίκη με 2-1 σετ στον τελικό των WTA Finals στο Ριάντ.

H Κόκο Γκοφ έχασε το 1ο σετ, είδε την Κινγουέν Ζενγκ να προηγείται με 5-3 στο 3ο, όmως ήταν αυτή που έφθασε ση νίκη με 3-6, 6-4, 7-6(2) στον τελικό των WTA Finals στο Ριάντ, κατακτώντας τον τίτλο για 1η φορά στην καριέρα της.



Η 20χρονη Αμερικανίδα έγινε η νεαρότερη παίκτρια που κατέκτησε τους τελικούς της WTA, μετά τη Μαρία Σαράποβα (2004) και η νεαρότερη Αμερικανίδα, μετά τη Σερίνα Γουίλιαμς (2001), φτάνοντας παράλληλα στους εννέα τίτλους καριέρας και τον πιο λαμπερό μετά αυτόν στο US Open το 2023.

In great company 💜✨



Since the events inauguration in 1972 @CocoGauff becomes the fourth American to win the WTA Finals before turning 21, she joins @ChrissieEvert @TracyAustin_ and @serenawilliams! 💜#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/8sVPbZNGMq