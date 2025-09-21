Χάλκινο μετάλλιο ο Τσαπατάκης στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης

O Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4, στην πρεμιέρα του παγκόσμιου πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης.

Με μετάλλιο άρχισε για την εθνική ομάδα στη Σιγκαπούρη το παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης, με τον Αντώνη Τσαπατάκη να κατακτά την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4.

O 37χρονος παραολυμπιονίκης από τα Χανιά, συνεχίζει να συγκινεί, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, τώρα ανέβηκε για μια ακόμα φορά στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στoν τελικό των 100μ. πρόσθιο SB4 ο Τσαπατάκης ήταν στην 4η θέση στα μισά της κούρσας (44.59), όμως είχε τις ψυχικές δυνάμεις να τερματίσει στην 3η θέση σε 1:39.73 και να πάρει το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Ρώσος, Ντμίτρι Τσερνιάεφ, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο με 1:39.96, πήρε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο με 1:33.39, ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήγε στον Κολομβιανό, Μόιζες Φουέντες Γκαρσία με 1:38.94.

Για τον Αντώνη Τσαπατάκη αυτό είναι το 7ο μετάλλιο της καριέρας του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πιο αναλυτικά μετρά δύο χρυσά στη Μαδέιρα το 2022 και στο Μάντσεστερ το 2023, ένα ασημένιο στη Γλασκώβη το 2015, και τέσσερα πλέον χάλκινα, καθώς είχαν προηγηθεί αυτά στο Μόντρεαλ στα 100μ. πρόσθιο SB4 και στα 200μ. μικτή ατομική SM5 στο Μόντρεαλ το 2013 και στην Πόλη του Μεξικού το 2017.