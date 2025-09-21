Τσέλιε: Ατσάλινη ξανά η αντίπαλος της ΑΕΚ, έκανε ανατροπή-εξπρές από 0-2!
Η Τσέλιε δεν τα παρατάει, ακόμα κι όταν όλες οι συνθήκες είναι εις βάρος. Το απέδειξε την προηγούμενη αγωνιστική όταν επέστρεψε από το 0-3 της Κόπερ για να πάρει την ισοπαλία, το απέδειξε ξανά κι απέναντι στην Πριμόριε την οποία έριξε στο καναβάτσο μέσα σε οκτώ λεπτά.
Ακόμα κι αν βρέθηκε να χάνει με 2-0, η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League έφερε τούμπα το ματς μέσα σε λιγότερο από ένα δεκάλεπτο και με το τελικό 3-2 παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Σλοβενία, με οκτώ βαθμούς περισσότερους από Μάριμπορ και Κόπερ.
Οι γηπεδούχοι πάντως στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα έβαλαν δύσκολα στην Τσέλιε και προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε γκολ των Ντεμίροβιτς (3΄) και Μπεσίρ (56΄). Παρόλα αυτά ο διακόπτης γύρισε στο 70΄και η ανατροπή ολοκληρώθηκε εν ριπή οφθαλμού.
Αρχικά ο Βάνκας μείωσε σε 2-1 και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πέτεκ επανέφερε την ισορροπία. Την ανατροπή υπέγραψε το γκολ του Κοβάσεβιτς στο 78΄για τη απόδραση της Τσέλιε με 3-2, η οποία έντεκα ημέρες πριν από το ραντεβού απέναντι στην ΑΕΚ αποδεικνύει πως έχει χαρακτήρα που δύσκολα λυγίζει...
