Δείτε τα δυο γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός με τον Ντέσερς, όμως ο Ολυμπιακός «πάγωσε» τη Λεωφόρο στις καθυστερήσεις, καθώς ο Ελ Καμπί ισοφάρισε σε 1-1 και έσωσε το βαθμό, με τον οποίο οι Πειραιώτες παραμένουν στην κορυφή σε ισοβαθμία με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Στο 35ο λεπτό ο Καμπελά έπεσε στην περιοχή και ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τετέ, όμως ο διαιτητής, Ντενίς Αϊτεκίν, του έδωσε κίτρινη για θέατρο.

Το σύνολο του Χρήστου Κόντη βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος και πήρε προβάδισμα. Ο Μπακασέτας έκλεψε την μπάλα από τον Κοστίνια, έβγαλε σε θέση βολής τον Ντέσερς, ο οποίος πλάσαρε τον Τζολάκη για το 1-1.

Ο Ελ Καμπί έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, όμως το κατάφερε με την τέταρτη στις καθυστερήσεις. Στο 90+2' ο Ποντένσε έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, πέρασε την μπάλα στον Ταρεμί, ο οποίος έβγαλε σε θέση βολής τον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός «killer» με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.