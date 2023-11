Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη να επιστρέψει από το πνευματικό ναδίρ και να κατακτήσει το σπουδαιότερο σετ της καριέρας της, που δεν απέτρεψε τελικά την ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα.

Ας αρχίσουμε από κάτι δεδομένο. Οι δύο ήττες έφεραν τον αποκλεισμό, σε μία διοργάνωση που με βάση το κλείσιμο της χρονιάς δημιούργησε μεγαλύτερες προσδοκίες. Η εικόνα στο κορτ για ένα σετ με τη Ριμπάκινα μοιάζει ξένη. Μετά από τρία σετ στα WTA Finals ο απολογισμός του ενός game δε συμβαδίζει με την ποιότητα και το επίπεδο της Μαρίας Σάκκαρη. Φανερά κάτι την εμποδίζει να παίξει το τένις στα συνηθισμένα στάνταρ της.

Μετά το 6-0 του 1ου σετ απέναντι στη Ριμπάκινα, γυρίζει στον Τομ Χιλ να πει τρεις λέξεις. «I’m done». Έχω τελειώσει. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε μία «ανάσα» από το να ανατρέψει πλήρως την αναμέτρηση κόντρα στη Καζάκα και να σβήσει το σετ που άνοιξε τον χορό. Μεσολάβησε η παραίνεση του προπονητή της και φυσικά το σπουδαιότερο σετ στη μέχρι τώρα καριέρα της. Από το αγωνιστικό και ειδικότερα το πνευματικό ναδίρ ως το να απέχει έναν πόντο από το να σερβίρει για την επικράτηση.

Όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και λίγο την πορεία της Σάκκαρη στο τουρ, μπορεί να αντιληφθεί πόσο έντονα ζει κάθε της πόντο. Με ένα στιλ…βαλκάνιο, αλέγκρο. Αντ’ αυτού η Ελληνίδα μοιάζει απλώς να περιφέρει το σώμα της μετά το τρίτο συνεχόμενο χαμένο σετ στο Κανκούν. Τις δύσκολες στιγμές τις εξηγεί η ίδια η κατάσταση του... χιλιοτραγουδισμένου κορτ, που μαζεύει διαρκώς τα παράπονα των οκτώ κορυφαίων.

Έχει παίξει μεγάλα ματς η Σάκκαρη, έχει πετύχει νίκες και ήττες, αλλά σε καμία της παρουσία δε βρέθηκε… άχρωμη και ανεπηρέαστη από ό,τι συμβαίνει. Οι πόντοι που κέρδισε δεν ήταν πολλοί στο 1ο σετ, αλλά ακόμα και αυτοί που ήρθαν δεν την άγγιξαν. Σα να γνώριζε πως όλη η διαδικασία είναι μάταιη.

Coach Tom Hill at the changeover: "Right here, right now!"



Maria Sakkari: "I'm done." pic.twitter.com/ZX6V8uoZps