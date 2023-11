Σάκκαρη στον Τομ Χιλ: «Τελείωσα»

H Μαρία Σάκκαρη φανερά απογοητευμένη από το 0-6 στο πρώτο σετ κόντρα στη Ριμπάκινα, γύρισε και είπε στον προπονητή της πως... τελειώσε γι' αυτήν το τουρνουά.

Ενδεικτικό της ψυχολογικής της κατάστασης ήταν η αντίδρασή της Μαρίας Σάκκαρη μετά το τέλος στο πρώτο σετ κόντρα στην Ριμπάκινα.

Η τενίστρια από το Καζακστάν διέλυσε με 6-0 στο πρώτο σετ την Σάκκαρη, η οποία έκατσε στον πάγκο της και ο προπονητής της, Τομ Χιλ, προσπαθούσε με φωνές να την πείσει πως το ματς δεν έχει τελειώσει.

«Τώρα, εδώ και τώρα» της φώναζε, θέλωντας να της δείξει ότι είναι στο πλευρό της και μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.

Ωστόσο, η Σάκκαρη σε πολύ ήρεμο τόνο, του απάντησε «τελείωσα».

Δείτε το στιγμιότυπο:

Coach Tom Hill at the changeover: "Right here, right now!"



Maria Sakkari: "I'm done." pic.twitter.com/ZX6V8uoZps