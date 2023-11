H Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε στο court στο δεύτερο σετ, άγγιξε μια μυθική ανατροπή, αλλά ηττήθηκε τελικά από την Ελενα Ριμπάκινα (0-6, 7-6 (4), 6-7 (2)) σε 2 ώρες και 24 λεπτά) και έμεινε εκτός ημιτελικών στο WTA Finals.

Μετά το εφιαλτικό ματς με την Σαμπαλένκα, η Σάκκαρη είδε το σκηνικό να επαναλαμβάνεται στο πρώτο σετ κόντρα στην Ριμπάκινα καθώς για δεύτερο συνεχόμενο ματς έχασε σετ με bagel.

Με τον Τομ Χιλ να προσπαθεί να την συνεφέρει στο τέλος του πρώτου σετ, η Μαρία μεταμορφώθηκε στο δεύτερο, το οδήγησε στο tie break, όπου κατάφερε να ισοφαρίσει και να μπει ξανά στην διεκδίκηση του ματς.

Ωστόσο στο τρίτο η τενίστρια από το Καζακστάν κατάφερε να πάρει τη νίκη, πάλι στην διαδικασία του tie break, σε ένα αποτέλεσμα που άφησε την Σάκκαρη εκτός ημιτελικών ότι και να γίνει την 3η αγωνιστική με την Πεγκούλα, η οποία έχει εξασφαλίσει ήδη θέση στην 4αδα, ενώ η Ριμπάκινα πάει για «τελικό» με την Σαμπαλένκα.

Με break άρχισε το ματς η Ριμπάκινα, το οποίο έκανε χάρη στα αβίαστα λάθη της Σάκκαρη και όχι από τα δικά της χτυπήματα.

Το 2-0 ήρθε με love game και αμέσως μετά η τενίστρια από το Καζακστάν προηγήθηκε 0-40! Στην τρίτη απόπειρά της έκανε ξανά το break και πέρασε μπροστά με 3-0. Με δεύτερο love game το Νο4 του κόσμου έφτασε στο 4-0 και το καταστροφικό σετ συνεχίστηκε για την Σάκκαρη, αφού πάλι από δικά της λάθη, η Ριμπάκινα έφτασε στο 5-0.

Η Σάκκαρη έδειξε προς στιγμή σημάδια ζωής, φτάνοντας σε break point, αλλά η Ριμπάκινα αμέσως το έσβησε και έκλεισε το σετ με το εκκωφαντικό 6-0 σε 22 μόλις λεπτά.

Με την έναρξη του δεύτερου σετ, η Ριμπάκινα έφτασε πάλι σε διπλό break point, όμως η Μαρία κατάφερε να το σώσει και να πάρει με διαδοχικούς winners το πρώτο της game στο παιχνίδι.

Η Ριμπάκινα ισοφάριζε άνετα, αλλά η Σάκκαρη με το πρώτο της love game χάρη στο σερβίς της, έφτασε στο υπέρ της 2-1. Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα δύο games, με την Σάκκαρη να έχει προβάδισμα 3-2 και να φτάνει σε 0-30 στο σερβίς της αντιπάλου της. Ομως η Ριμπάκινα ισορρόπησε το game και ισοφάρισε. Στο 4-4 η Ριμπάκινα στο σερβίς της Μαρίας πήρε προβάδισμα 0-30, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια αντέδρασε και κράτησε το σερβίς της, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της.

Το σετ τελικά οδηγήθηκε στο tie break όπου η Ριμπάκινα έκανε αμέσως μίνι break και προηγήθηκε με 2-0, όμως με αντεπίθεση η Σάκκαρη έσπασε δύο φορές το σερβίς της και πήρε το tie break με 7-4, οδηγώντας το ματς σε τρίτο σετ.

H Σάκκαρη άρχισε το τρίτο σετ με τρεις ευκαιρίες για break, αλλά οι δύο σβήστηκαν από το σερβίς της Ριμπάκινα και η μία από αβίαστο της Μαρίας.

Η τενίστρια από το Καζακστάν έστω και δύσκολα κράτησε το σερβίς της, όπως και στο τρίτο game για να προηγηθεί 2-1. Αμφότερες διατήρησαν το σερβίς τους, με την Ριμπάκινα στο υπέρ της 3-2, να βλέπει την Σάκκαρη να κάνει τρία συνεχόμενα αβίαστα λάθη και να μην αφήνει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που της δόθηκε.

Πέρασε μπροστά με 4-2, όμως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η Σάκκαρη της… έκοψε την φόρα, μειώνοντας σε 4-3 απαντώντας στα break. Το 4-4 ήρθε αμέσως και η Σάκκαρη έφτασε και σε διπλό break point που θα την έστελνε να σερβίρει για το ματς!

