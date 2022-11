Ονειρική εμφάνιση από την Σάκκαρη, υπέταξε και την Σαμπαλένκα και πήρε πρώτη το εισιτήριο για την 4αδα του WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στα ημιτελικά του WTA Finals!

Εκανε το 2 στα 2 κερδίζοντας την Αρινα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ (6-2, 6-4 σε 1 ώρα και 37 λεπτά) σε μία μαγική βραδιά γι' αυτήν και πλέον σκέφτεται από τώρα τον ημιτελικό.

SEMI-FINAL SAKKARI @mariasakkari defeats Sabalenka 6-2, 6-4 & advances out of the Nancy Richey Group!#WTAFinals pic.twitter.com/2J8ZIiQKKp