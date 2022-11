Ο Τόμι Πολ χάλασε την επιστροφή του Ναδάλ στα γήπεδα, κερδίζοντάς τον σε τρία σετ στο Παρίσι.

Πικρή ήταν η επιστροφή του Ραφαέλ Ναδάλ στα γήπεδα. Μετά τη γέννηση του γιου του, επέστρεψε για πρώτη φορά σε court για ματς, στο τουρνουά του Παρισιού, όμως ο Τόμι Πολ του έκοψε την όρεξη.

Ο Αμερικανός επικράτησε με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 6-1) και θα συνεχίσει στον τρίτο γύρο, την ώρα που ο Ναδάλ θα προετοιμαστεί πλέον για το Τορίνο.

Comeback complete @TommyPaul1 becomes the first player to defeat Nadal before the quarter-finals in Bercy - prevailing 3-6 7-6(4) 6-1!#RolexParisMasters pic.twitter.com/qz5tZ4Jqwh