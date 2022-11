O Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ χρειάστηκε 3,5 ώρες μέχρι να καταβάλει την αντίσταση του Μίκαελ Ίμερ με 2-1 και να συνεχίσει στο Όπεν του Παρισιού και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στο ATP Finals.

Ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ ταξίδεψε στο Παρίσι σε φουλ φόρμα, τρεις τίτλοι τις τρεις προηγούμενους εβδομάδες, με σερί 13 νικών, όμως ο 22χρονος Καναδός χρειάστηκε υπερπροσπάθεια τριών ωρών και 30 λεπτών για να τα καταφέρει απέναντι στον Μίκαελ Ίμερ με 6-7, 6-4, 7-6(6) και να προκριθεί στη φάση των «16» στο Όπεν του Παρισιού.

Παράλληλα, ο Αλιασίμ έκανε καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο ATP Finals, μαθηματικά χρειάζεται μια ακόμα νίκη, όμως μπορεί και να μη χρειαστεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα των Ρούμπλεφ, Φριτζ και Χουρκάτζ στο Παρίσι. Όμως πολύ δύσκολα πλέον θα χάσει το 7ο από τα 8 εισιτήρια πρόκρισης στο ATP Final.

For the first time in *94* service games, Auger-Aliassime is broken @MikaelYmer #RolexParisMasters pic.twitter.com/c4g6TWFsxO