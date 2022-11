Οι Χουμπέρτ Χουρκάτζ και Ζιλ Σιμόν αποκλείστηκαν από το Παρίσι, μένοντας και εκτός του ATP Finals, ποιοι θα είναι στο Τορίνο.

Δύο από τους παίκτες που διεκδικούσαν το τελευταίο ουσιαστικά εισιτήριο για το ATP Finals, o Χουμπέρτ Χουρκάτζ και ο Τέιλορ Φριτζ, αποκλείστηκαν από το Όπεν του Παρισιού και μαζί τις όποιες ελπίδες είχαν για να βρεθούν στο Τορίνο.

Πρώτα ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ δεν είχε λύσεις στο παιχνίδι του Χόλγκερ Ρούνε γνωρίζοντας την ήττα με 7-5, 6-1 ολοκληρώνοντας τη χρονιά του.

Ακολούθησε το μεγάλο ντέρμπι με τον Ζιλ Σιμόν να νικά τον Τέιλορ Φριτζ με 7-5, 5-7, 6-4 έπειτα από τρεις ώρες και πέντε λεπτά, με τον 37χρονο Γάλλο να αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του, καθώς συνεχίζει στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του.

The fairytale continues for @GillesSimon84 #RolexParisMasters pic.twitter.com/sWav8iuzRQ

Οι αποκλεισμοί των Χουρκάτζ και Φριτζ έκλεισαν και την 8άδα των παικτών που θα πάρουν μέρος στο ATP Finals στο Τορίνο.

Στους ήδη γνωστούς Αλκαράθ, Ναδάλ, Τσιτσιπά, Ρουντ, Μεντβέντεφ και Τζόκιτς, προσθέστε και τους Αλιασίμ και Ρούμπλεφ, που «κλείδωσαν» την παρουσία τους στην πρωτεύουσα του Πιεμόντε.

Στη φάση των «16» ο Ρούμπλεφ θα παίξει με τον Ρούνε και ο Ζιλ Σιμόν με τον Φελίξ Αλιασίμ. Εκεί θα βρίσκεται και ο Κάρλος Αλκαράθ μετά το νικηφόρο 6-4, 6-4 απέναντι στον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα.

Fast start



World No.1 @carlosalcaraz flies out to a 6-4, 6-4 win over Nishioka to begin his Bercy campaign #RolexParisMasters pic.twitter.com/WLxeQBe9Df