H Μαρία Σάκκαρη έμαθε τις αντιπάλους της στη φάση των ομίλων στο WTA Finals στο Τέξας, ο αγώνας της με την Τζέσικα Πεγκούλα το βράδυ της Δευτέρας ανοίγει το τουρνουά στο μονό.

Πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/10) στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας η κλήρωση του WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη κληρώθηκε στο «Nancy Richey» γκρουπ, όπου θα αντιμετωπίσει την Τυνήσια, Ονς Ζαμπέρ από την Τυνησία, την Τζέσικα Πεγκούλα από τις ΗΠΑ και την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία.

Τον άλλον όμιλο, το «Tracy Austin», απαρτίζουν οι Ίγκα Σβιόντεκ (Πολωνία), Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ), Ντάρια Κασάτκινα (Ρωσία) και Καρολίν Γκαρσία (Γαλλία).

Οι αγώνες των ομίλων αρχίζουν τη Δευτέρα (31/10) στην «Dickies Arena» και θα ολοκληρωθούν με τους αγώνες σε απλό και διπλό στις 7 Νοεμβρίου

Η Μαρία Σάκκαρη θα ανοίξει το τουρνουά, καθώς στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα, από την οποία ηττήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο 1000άρι του Γουαδαλαχάρα.

O αγώνας ορίστηκε να γίνει τη Δευτέρα (31/10) και θα αρχίσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει ο αγώνας της Ζαμπέρ με την Σαμπαλένκα (Τρίτη 1/11, 03:00 ώρα Ελλάδας).

Working the Purple Carpet in Fort Worth



The world's top eight players ahead of the #WTAFinals Official Draw Ceremony presented by @breakthelove_hq pic.twitter.com/oZSo7tvX6P