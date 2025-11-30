Χάρη στο γκολ του Ντανίλο, η Φλαμένγκο «πλήγωσε» την Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα (1-0) και έγραψε ιστορία κατακτώντας το τέταρτο Copa Libertadores των χρονικών της.

Το έκανε η Φλαμένγκο! Επέστρεψε στον θρόνο της Λατινικής Αμερικής για πρώτη φορά μετά το 2019. Η Μενγκάο ήταν ανώτερη και επέβαλε την ισχύ της απέναντι στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα για να φτάσει για τέταρτη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του Copa Libertadores και να γίνει η πρώτη ομάδα από τη Βραζιλία που τα καταφέρνει. Ο Ντανίλο πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς και στέρησε από τον άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ την ευκαιρία να πανηγυρίσει το τρίτο Copa Libertadores της καριέρας του. Θρίαμβος για τον Φιλίπε Λουίς, που είδε την εξαιρετική του δουλειά να επιβραβεύεται με τον καλύτερο τρόπο.

Χωρίς ιδιαίτερες... συγκινήσεις κύλησε το πρώτο μέρος, με τη Φλαμένγκο να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και να κρατά την μπάλα στα πόδια της, αντιμετωπίζοντας δυσκολία πάντως στο να γίνει επικίνδυνη. Ο Μπρούνο Ενρίκε βρέθηκε δις μπροστά στον Κάρλος Μιγκέλ, αλλά πρώτα σούταρε άουτ και έπειτα το αδύναμο τελείωμά του απομακρύνθηκε προ της γραμμής.

Και όσο το μοτίβο έδειχνε ίδιο κι απαράλλαχτο και στο δεύτερο μέρος, φαινόταν πως το γκολ μάλλον θα ερχόταν από κάποιο εκ των πολλών στατικών φάσεων. Έτσι και έγινε. Στο 67ο λεπτό ο Ντ'Αρασκαέτα εκτέλεσε το κόρνερ και ο ολομόναχος Ντανίλο σηκώθηκε πιο ψηλά από κάθε αντίπαλο αμυντικό για να καρφώσει με δυνατή κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκορ.

🔝 The header that sealed everything!



Danilo connected the cross, scored, and gave @Flamengo_en its 4th CONMEBOL #Libertadores 👏#GloriaEterna pic.twitter.com/0JDChSXXg3 — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 29, 2025

Η Παλμέιρας αναμενόμενα ανέβασε την πίεσή της και έψαξε το γκολ, ωστόσο είχε μόνο μια - αλλά μεγάλη - ευκαιρία με τον Βίτορ Ρόκε από την καρδιά της περιοχής και είδε τη Φλαμένγκο να προστατεύει άψογα το προβάδισμά της για να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

