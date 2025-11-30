ΠΑΕ Άρης: «Ανέκδοτο η ανακοίνωση, εφεύρεση το πέναλτι»

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης απάντησε στην αντίστοιχη της Α.Ε.Λ NOVIBET για τη διαιτησία του Φώτη Πολυχρόνη.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης χαρακτηρίζει «ανίκανο» τον διαιτητή Πολυχρόνη υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «αστειότητα» η ανακοίνωση της Α.Ε.Λ. NOVIBET και καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση στο πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Θεσσαλών κάνοντας λόγο για ανεπαρκείς διαιτητές. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μόνο ως... ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε την ανακοίνωση της Α.Ε.Λ. NOVIBET για τη διαιτησία του κ. Φώτη Πολυχρόνη, αλλά και τις… νουθεσίες της προς τον κ. Λανουά.

Πρώτον, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε καμία φάση (γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει…) φανερώνει την… αστειότητα της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

Δεύτερον -και- σημαντικότερο. Το ανύπαρκτο πέναλτι που πήρε η θεσσαλική ομάδα στο 94’ (!) αποτελεί εφεύρεση του κ. Πολυχρόνη και του κ. Κουμπαράκη, ο οποίος απορούμε τι (δεν) είδε στο VAR.

Από όποια οπτική γωνία κι αν δει κανείς τη φάση θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση από τον Φατιγκά στον παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο «δώρο» του διαιτητή και το επικύρωσε αδικαιολόγητα ο κ. Κουμπαράκης.

Επίσης, στο ξεκίνημα της φάσης και στην εκτέλεση του φάουλ, όφειλε ο κ. Πολυχρόνης να σταματήσει τη φάση και να τη γυρίσει πίσω, προκειμένου να εκτελεστεί ξανά, καθώς υπάρχει μετατόπιση του σημείου εκτέλεσης του φάουλ (που, μάλιστα, δεν υπάρχει...).

Όλα λάθος -δηλαδή- και υπέρ της ομάδας, που έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία!

Ο κ. Πολυχρόνης απέδειξε ότι ήταν… ανίκανος να διαχειριστεί και τις δύο περιπτώσεις, αλλά ευτυχώς στο τέλος αποδόθηκε δικαιοσύνη με το γκολ του Ντουντού και δεν μας «έκλεψαν» άλλους δύο βαθμούς.

Την κύρια ευθύνη, βέβαια, για τη σημερινή διαιτητική… παρωδία φέρει ο κ. Λανουά.

Το κακό έχει παραγίνει με τους ορισμούς του και την εμπιστοσύνη που δείχνει σε ανεπαρκείς (;) διαιτητές.

Θα συνεχίσουν άραγε το… έργο τους και στα ντέρμπι που ακολουθούν;».