Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε ακόμη ένα βήμα προς το κυρίως ταμπλό του Wimbledon παίρνοντας την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Μία νίκη μακριά από το κυρίως ταμπλό του Wimbledon βρίσκεται ο Στέφανος Σακελλαρίδης. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Φεδερίκο Κόρια με 6-3, 6-4 και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του τουρνουά.

Σε ένα ματς, όπου ο νεαρός τενίστας ήταν σε εξαιρετική κατάσταση επιβλήθηκε του Αργεντινού τενίστα και την Πέμπτη (25/6) θα αγωνιστεί για να διεκδικήσει μία θέση στο κυρίως ταμπλο. Αντίπαλος του Έλληνα θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Αλέξις Γκαλαρνό και τον Όλιβερ Τάρβετ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Σακελλαρίδη να βρίσκει άμεσο break (2-0). O νεαρός αθλητής διατήρησε το προβάδισμά του και με 6-3 κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο ματς.

Στο δεύτερο σετ ένα πρόβλημα στο electronic line calling διέκοψε τη ροή του ματς, με τους δύο τενίστες να παίρνουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια με τον Στέφανο Σακελλαρίδη να προηγείται με 4-3 έχοντας κάνει break. Όταν οι δύο παίκτες επέστρεψαν στο court, o Στέφανος ήταν το ίδιο καταιγιστικός στο σερβίς του. Κράτησε τα δύο service games του με μηδέν και έφτασε στη μεγάλη πρόκριση!