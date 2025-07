O Σίνερ και η Σβιόντεκ και ο χορός τους στο Wimbledon (vid)

Ο Γιάνικ Σίνερ και η Ίγκα Σβιόντεκ έκλεψαν την παράσταση με τον χορό τους στο δείπνο των πρωταθλητών του Wimbledon.

O Γιάνικ Σίνερ και η Ίγκα Σβιόντεκ μαζί με τα πολύτιμα -πρώτα- τρόπαιά τους από το Wibmledon, ήταν τα κεντρικά πρόσωπα στο επίσημο δείπνο στο All England Club.

O Ιταλός και η Πολωνίδα φόρεσαν τα καλά τους για το παραδοσιακό Champions Dinner που σηματοδοτεί το τέλος του τουρνουά στο SW19.

Ο Σίνερ, με την ιταλική φινέτσα προσκάλεσε για ένα χορό την Ίγκα Σβιόντεκ, με τους νέους πρωταθλητές να χαρίζουν το highlight της βραδιάς.

Η Σβιόντεκ εμφανίστηκε στο δείπνο φορώντας μια εντυπωσιακή λιλά τουαλέτα Stella McCartney, αξίας άνω των 2.000 δολαρίων. Ο Σίνερ επέλεξε κομψό κοστούμι με την υπογραφή της Gucci, συνδυάζοντάς το με τα χαρακτηριστικά loafers του ιταλικού οίκου.

A new pairing uphold a Wimbledon tradition ✨



Take it away, @iga_swiatek and @janniksin... pic.twitter.com/qrYBfL0Vkq