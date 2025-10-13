Γιοβάνοβιτς: «Άσχημα τα συναισθήματα, δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε τις προσδοκίες που είχαμε στο ξεκίνημα των προκριματικών» (vid)

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του από την ήττα με 3-1 από τη Δανία λέγοντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα ξεκίνησε με προσδοκίες στα προκριματικά, αλλά αυτές δεν υλοποιήθηκαν.

Η Εθνική ομάδα είπε αντίο στις λίγες πιθανότητες που έτσι και αλλιώς είχε για πρόκριση στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα από την Σκωτία, χάνοντας με 3-1 και από τη Δανία. Μετά το τέλος της αναμέτρηση στην Κοπεγχάγη ο τεχνικός της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας στην κάμερα του ALPHA ανέφερε τα εξής: «Δεν έχουμε να κρατήσουμε πολλά πράγματα. Ήταν ένας μεγάλος στόχος που είχαμε μπροστά μας και μέσα σε έναν μήνα χάσαμε όλους τους στόχους όσον αφορά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είμαστε σε δύσκολη θέση γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να προσπαθήσουμε από την δεύτερη θέση. Τα συναισθήματα είναι άσχημα».

Για το αν θα άλλαζε κάτι στα αρχικά του σχέδια: «Δε νομίζω πως είναι στιγμή αυτή να συζητάμε γιαυτό το θέμα».

Για τα γκολ που δέχθηκε η ομάδα: «Χρειάζεται πρωτίστως μια μεγαλύτερη ανάλυση από την πλευρά μου γιαυτό που έχει συμβεί τον τελευταίο μήνα, τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε κάνει, αλλά χρειάζεται πρωτίστως μια βαθύτερη ανάλυση που θα ξεκιν΄ξησω πρώτα από τον εαυτό μου».

Θα συνεχίσουμε στο επιθετικό στυλ: «Το βασικό πράγμα αυτή την στιγμή είναι πως ο τρόπος που το βλέπαμε και το αντιμετωπίζαμε δεν μας έφερε το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάλυσης αλλά αυτή την στιγμή υπάρχουν άλλα πράγματα που έχουν προτεραιότητα».

Για το ποια είναι αυτά: «Υπάρχουν αρκετά θέματα που αυτή την στιγμή χρίζουν περισσότερης συζήτησης. Δεν είναι ώρα να πούμε τα ποια είναι αυτά. Δεν καταφέραμε αυτές τις προσδοκίες που είχαμε στο ξεκίνημα να τις υλοποιήσουμε».