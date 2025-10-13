Οι παίκτες της Εθνικής έκαναν τρομερά λάθη στα τρία ματς με Δανία, Σκωτία και τα πλήρωσαν με τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να πάρει όχι μόνο την πρώτη θέση, αλλά ούτε τη δεύτερη στον τρίτο όμιλο των προκριματικών, ώστε να έχει μία ακόμα ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Εθνική υπέστη τρεις σερί ήττες, η πρώτη στο Φάληρο με 3-0 από τη Δανία και οι άλλες δύο με 3-1 από τη Σκωτία και τους Σκανδιναβούς εκτός. Το ότι δέχθηκε εννέα γκολ σε τρία ματς και συνολικά δέκα έως τώρα στο μίνι πρωτάθλημα, ασφαλώς δεν είναι τιμητικό.

Η Εθνική στα δύο ματς εκτός, όμως, δεν είχε κακή εικόνα. Σε αντίθεση με το εντός με τη Δανία, όπου έκανε το χειρότερό της παιχνίδι επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι διεθνείς δυστυχώς έκαναν πολλά ατομικά και φυσικά ομαδικά λάθη και τα πλήρωσαν όλα. Τα περισσότερα, όμως, είναι ατομικά και σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται.

Με Δανία εντός

Στο παιχνίδι με τους Σκανδιναβούς στο γεμάτο «Γ. Καραϊσκάκης», ο έμπειρος Κουρμπέλης ανεξήγητα πήγε να κάνει ντρίμπλα εκτός περιοχής, οι Δανοί έκλεψαν και στο 32' ο Ντάμσγκααρντ έκανε το 0-1. Στο 62' ο στόπερ Κρίστενσεν έκανε ανενόχλητος επέλαση 20 μέτρων και με δεξί σουτ σημείωσε το 0-2. Στο 81' ο Τζολάκης σε κάθετη προς τον Ντόργκου βγήκε πολλά μέτρα εκτός περιοχής, ο παίκτης των Δανών σούταρε, η μπάλα πήγε στο δεξί δοκάρι και ο Χόιλουντ στην επαναφορά έκανε το 0-3.

Με τη Σκωτία εκτός

Με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Εθνικής ο Βαγιαννίδης έδωσε ένα «εύκολο» κόρνερ και στην εκτέλεση η Εθνική δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. Από την απομάκρυνση του Μαυροπάνου εντός περιοχής η μπάλα κατέληξε στον Κρίστι, ο οποίος ισοφάρισε στο 64', δύο λεπτά μετά το γκολ της Ελλάδας. Στο 80' ο Τσιμίκας έδωσε ένα εύκολο φάουλ με αγκωνιά σε διεκδίκηση στον αέρα εκτός περιοχής και από την εκτέλεση, πάλι δεν έδιωξε η άμυνα και ο Σούταρ έκανε το 2-1. Το τελικό 3-1 σημειώθηκε στο 93' από την γκάφα του Τζολάκη με τον Ντάικς.

Νέα δώρα με Δανία

Η Εθνική την Κυριακή το βράδυ στο Πάρκεν δέχθηκε πάλι τρία γκολ από τη Δανία με τους δύο σκόρερ να είναι ίδιοι, όπως στο Φάληρο, Ντάμσγκααρντ και Χόιλουντ και το τρίτο πάλι από στόπερ (ο Άντερσεν αυτή τη φορά).

Στο 21' ο Ζαφείρης έδωσε ασίστ στον Χόιλουντ για το 1-0. Στο 40' ο Άντερσεν πήρε παραμάζωμα την άμυνα και στη μονομαχία με τον σαφώς πιο κοντό Τζόλη (αρχικά, στη συνέχεια πήγε ο Μαυροπάνος πάνω του) πήρε την κεφαλιά για το 2-0. Το 3-0 το έκανε ο Ντάμσκααρντ από το λάθος του Κουλιεράκη κι αφού ο Βλαχοδήμος σε πίεση ψηλά έπαιξε με πάσα κι αυτή όχι συρτή.