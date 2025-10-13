Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε μετά την ήττα από τη Δανία ότι ο αποκλεισμός της Εθνικής συνιστά αποτυχία, αλλά στηρίζει απόλυτα τον τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αποστολή στην Κοπεγχάγη, Δημήτρης Τομαράς.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης παραδέχθηκε ότι ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σαφώς και συνιστά αποτυχία.

Ο Γκαγκάτσης, όμως, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιδοθούν κάποιοι σε ανθρωποφαγία και τόνισε ότι στηρίζει απόλυτα τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ απ’ την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία. Κι αν δεν αποδεχθούμε οι ίδιοι τι είναι αποτυχία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στην Σκωτία, ούτε σήμερα τα ατομικά λάθη. Στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Ούτε τις ευκαιρίες θα θυμάται κανείς, αλλά το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση.

Για να προλάβω οτιδήποτε κι αν ειπωθεί, και επειδή είναι ωραία η ανθρωποφαγία και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή. Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιο ανεξαρτήτως αν θα πηγαίναμε ή όχι στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά, γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους. Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών. Πριν απ’ αυτό, υπάρχουν δύο παιχνίδια με την Σκωτία και τη Λευκορωσία που θα πρέπει να τα κερδίσουμε γιατί η βαθμολογία είναι σημαντική για τις επόμενες κληρώσεις και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο.

Επίσης θέλω να σταθώ και στις διαιτητικές αποφάσεις. Και την Πέμπτη στο Σκωτία - Ελλάδα και σήμερα στο Σκωτία - Λευκορωσία, οι αποφάσεις διαμόρφωσαν την βαθμολογία του ομίλου. Με το πέναλτι στον Φώτη στο ματς με τη Σκωτία και το ακυρωθέν γκολ σήμερα της Λευκορωσίας. Επαναλαμβάνω δεν αποτελεί δικαιολογία. Φταίμε εμείς για τον αποκλεισμό και όχι η διαιτησία, αλλά δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητα όλα όσα έγιναν. Δεν σέβονται την ομάδα και κάθε διαιτητική απόφαση μετράει».

Οι δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση μετά την ήττα-αποκλεισμό της Ελλάδας από τη Δανία



Αποστολή στην Κοπεγχάγη: Δημήτρης Τομαράς#europeanqualifiers #roadtoworldcup #ethnikiomada pic.twitter.com/TywGXnDvVW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2025

Υπήρξε συζήτηση Γκαγκάτση, Γιοβάνοβιτς στα αποδυτήρια και προχωράνε μαζί

Εκτός από τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, σχετικά με την παραμονή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, οι δύο άνδρες τα είπαν και στα αποδυτήρια όπου και πάλι ξεκαθαρίστηκε πως δεν υπάρχει θέμα παραίτησης ή απομάκρυνσης του Σέρβου από τον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος».