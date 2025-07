H Σβιόντεκ σε 72 λεπτά στον πρώτο της τελικό στο Wimbledon (vid)

Η Ίγκα Σβιόντεκ έχασε μόλις δύο games από την Μπελίντα Μπέντσιτς, εξασφαλίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο την πρώτη της παρουσία σε τελικό στο Wimbledon.

O δεύτερος ημιτελικός του απλού γυναικών στο Wimbledon είχε για απόλυτη πρωταγωνίστρια την Ίγκα Σβιόντεκ. Η 24χρονη παίκτρια από την Πολωνία νίκησε την Μπελίντα Μπέντσιτς με 6-2, 6-0 και σε 72 λεπτά «σφράγισε» την πρώτη της παρουσία σε τελικό στο τουρνουά.

Η Σβιόντεκ επιστρέφει σε τελικό Grand Slam μετά το περσινό Roland Garros και το Σάββατο (12/7) θα αντιμετωπίσει την Αμάντα Ανισίμοβα, η οποία νωρίτερα άφησε εκτός συνέχειας την Αρίνα Σαμπαλένκα.

