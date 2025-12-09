Ολυμπιακός: Και στους -21 και στους... -24 ο κόσμος του είναι εκεί!
Και στους -21 και στους -22 που ήταν η θερμοκρασία την ώρα του πρώτου μέρους ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν εκεί. Ειδικότερα στην πόλη της Αστάνα για το Καϊράτ - Ολυμπιακός βρέθηκαν πάνω από 600 φίλοι των Πειραιωτών. Άλλοι ταξίδεψαν από νησιά, άλλοι από πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη και άλλοι από το Λονδίνο (Αγγλία) ή και άλλες χώρες της Ευρώπης. Και όλα αυτά σε ένα δύσκολο και μακρινό ταξίδι και ενώ η εκτίμηση ήταν ακόμα και για θερμοκρασία στους -24.
