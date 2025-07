To Wimbledon «σπάει» το ενδυματολογικό πρωτόκολλο προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα

Το Wimbledon άναψε το «πράσινο» φως στους παίκτες να «σπάσουν» το αυστηρό ενδυματολογικό πρωτόκολλο, για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.

Μια αυστηρή παράδοση 148 ετών στο Wimbledon, που θέλει οι συμμετέχοντες να αγωνίζονται με λευκά ρούχα, περνά σε δεύτερη μοίρα μετά το άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο δυστύχημα.

Έτσι οι διοργανωτές δίνουν τη δυνατότητα σε όσους παίκτες και παίκτριες το θελήσουν, να φορέσουν κάτι πέρα από το λευκό, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, που αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ.

#Wimbledon will allow Francisco Cabral (and other players) to break the dress code in tribute do Diogo Jota. pic.twitter.com/3OHmpMbQju