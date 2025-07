Aποκλεισμός και για την Γκοφ στο Wimbledon (vid)

Η Κόκο Γκοφ πήγε στο Λονδίνο με τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο Wimbledon, όμως με το... καλησπέρα αποκλείστηκε στο Wibledon.

Τα μηνύματα για την Κόκο Γκοφ μετά την κατάκτηση του Roland Garros, η 21χρονη Αμερικανίδα έχασε από τη Σινγιού Χουάν στον πρώτο της αγώνα στο Βερολίνο πριν από δύο εβδομάδες, τώρα ήρθε και ο αποκλεισμός της με το... καλησπέρα στο Wimbledon.

Η Νταγιάνα Γιαστρέμσκα από την Ουκρανία επικράτησε επί της Γκοφ με 7-6(3), 6-1 μετά από μια ώρα και 19 λεπτά, δίνοντας συνέχεια στις εκπλήξεις στο απλό γυναικών την Τρίτη (1/7) κι αφήνοντας την Αμερικανίδα εκτός συνέχειας.

Νωρίτερα η Ιταλίδα, Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3 στο ταμπλό) με 6-2, 6-3.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8