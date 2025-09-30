eStadio: Η νέα εφαρμογή που αλλάζει το πώς θα δεις τα ντέρμπι της σεζόν!

Ψάχνεις πού θα δεις το ντέρμπι της αγωνιστικής, αλλά δεν ξέρεις ποιο μαγαζί το δείχνει; Το eStadio κατέφτασε και σου επιτρέπει να παρακολουθήσεις το ματς που θέλεις, στον χώρο που σου ταιριάζει!

Με την παρέα σου μπορεί να διχάζεστε για πολλά πράγματα. Ένα όμως είναι αυτό που σας ενώνει στο τέλος της ημέρας. Ή καλύτερα, της εβδομάδας.

Η αγάπη για τη στρογγυλή θεά. Τα 90 λεπτά και... κάτι παραπάνω που αφήνεις πίσω τις υποχρεώσεις και τις έγνοιες, και εστιάζεις μόνο στο παρόν. Στο ματς που παρακολουθείτε όλοι μαζί.

Καμιά φορά, βέβαια, το εγχείρημα συναντά προβλήματα. Όταν το γήπεδο δεν υφίσταται καν ως επιλογή ή το παιχνίδι είναι sold-out, όταν δεν μπορείτε να μαζευτείτε στο σπίτι, όταν δεν έχεις πρόσβαση στο κανάλι που θα μεταδώσει το ματς. Κι εκεί είναι που λογικά ψάχνετε να το δείτε κάπου έξω.

Αν, όμως, το καφέ της γειτονιάς δεν βάζει τηλεόραση ή δεν έχετε καν το δικό σας στέκι με τις θέσεις που γράφουν πάνω… το όνομά σας;

eStadio: Ο πιο εύκολος τρόπος για να δεις το ματς στο μαγαζί που επιθυμείς

Σε όλα τα παραπάνω, τη λύση έρχεται να δώσει ένα διαφορετικό στάδιο. Ηλεκτρονικό, το οποίο ενώνει όλους τους πιθανούς προορισμούς που μπορείς να παρακολουθήσεις τον αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας ή το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι.

Το eStadio είναι η ολοκαίνουρια εφαρμογή με την οποία βρίσκεις πάντα το μαγαζί που παίζει ό,τι θες να δεις!

Με 3 κλικ βρίσκεις σε ποια σημεία μεταδίδονται οι αγώνες της αρεσκείας σου. Και με μία κράτηση μέσω της εφαρμογής, εξασφαλίζεις τη θέση σου μαζί με τους φίλους σου στο cafe που επιθυμείς.

Τα βήματα είναι απλά. Για αρχή, κατεβάζεις το eStadio από το Play Store σε Android (σύντομα θα διατίθεται και σε ios). Έπειτα κάνεις εγγραφή είτε με email είτε με τον Google λογαριασμό σου. Μπορείς επίσης να μπεις στην εφαρμογή και μέσω υπολογιστή, στο estadio.gr όπου έχεις τη δυνατότητα να κάνεις login στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Επιλέγεις την αγαπημένη ή τις αγαπημένες σου ομάδες για να βλέπεις πότε παίζουν καθώς και τη διεύθυνσή σου για να βρεις πού μπορείς να παρακολουθήσεις τους αγώνες τους.

Και είσαι έτοιμος για να κάνεις την κράτησή σου!

eStadio: Πώς κάνεις κράτηση στο μαγαζί της επιλογής σου

Μετά τις αρχικές επιλογές, στην home page της εφαρμογής βρίσκεις τους αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας σε διάστημα επτά ημερών, καθώς και τα κορυφαία ντέρμπι της εβδομάδας.

Στο εικονίδιο του «Χάρτη» (search map) σκρολάρεις και εντοπίζεις τα διαθέσιμα καταστήματα εντός της εμβέλειας της περιοχής που επέλεξες. Μπορείς επίσης να φιλτράρεις την αναζήτηση με βάση τις παροχές και υπηρεσίες που αναζητάς (χώρο στάθμευσης, gaming, κ.α.).

Στην ενότητα «Live», βρίσκονται όλοι οι αγώνες που παίζονται αυτή τη στιγμή. Με βασικά στατικά, βαθμολογίες και τις συνθέσεις των δύο ομάδων!

Στο «Calendar», βλέπεις αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων ανά μέρα. Δεξιά από κάθε αγώνα αναγράφεται ο αριθμός των διαθέσιμων καταστημάτων. Με μια επιλογή σε αυτό το εικονίδιο, διαλέγεις το μαγαζί που σου έκανε το «κλικ» και ολοκληρώνεις την κράτησή σου για τον αριθμό των θέσεων που επιθυμείς!

Tο eStadio είναι εδώ για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Το προφίλ σου κι ό,τι χρειάζεσαι μέσα στην εφαρμογή, βρίσκονται στο εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη: Τα προσωπικά σου στοιχεία, οι όροι χρήσης, οι πιο συχνές ερωτήσεις με τις απαντήσεις που ψάχνεις, φυσικά οι κρατήσεις σου και τα αγαπημένα σου καταστήματα. Ακόμη, η φόρμα που μπορεί να συμπληρώσει οποιοσδήποτε επιχειρηματίας για να προσθέσει το κατάστημά του στο eStadio.

Δεν πρόλαβες, λοιπόν, να κλείσεις εισιτήριο για το ματς; Κλείσε θέση στο eStadio.

Κατέβασε τώρα την εφαρμογή εδώ και ζήσε το ποδόσφαιρο διαφορετικά! 🔥