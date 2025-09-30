Λίβερπουλ: «Καλωσόρισμα» από οπαδούς της Γαλατάσαραϊ, με αμέτρητα βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο της
Η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται σήμερα Τρίτη (30/9) τη Λίβερπουλ, στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Reds βρίσκονται από χθες στην Κωνσταντινούπολη κι ετοιμάζονται για το σημαντικό αυτό ματς, ωστόσο δεν είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν πλήρως καθώς κάποιοι οπαδοί των Τούρκων είχαν άλλα σχέδια.
Συγκεκριμένα και όπως φαίνεται σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, φίλαθλοι της Γαλατά επισκέφτηκαν τα ξημερώματα το ξενοδοχείο όπου είχαν καταλύσει ο Άρνε Σλοτ και οι παίκτες του κι άρχισαν να πετούν αμέτρητα βεγγαλικά και φωτοβολίδες προκειμένου να διακόψουν τον ύπνο τους.
Πράγματι, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν είναι άκρως εκρηκτική και πολύ δύσκολα θα άφησε ανεπηρέαστους τους Άγγλους.
Uyanın çocuklar. Galatasaray geldi!@LFC
Liverpool'un konakladığı otele, bir ziyaret gerçekleştirilmiş. 😂🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PDf06Tir7Z— Yellow & Red Report (@YellowRedReport) September 30, 2025
