Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για τον απόλυτο Κάρλος Αλκαράθ που κατέκτησε τον 4ο Major τίτλο του στο Wimbledon και παρόλο που αναμένεται να καταρρίψει όλα τα ρεκόρ, πιθανότατα μας έχει χαρίσει ήδη τη στιγμή... σταθμό της καριέρας του.

Είναι φορές που στη ζωή αναρωτιέσαι, πώς αυτή θα αλλάξει μόλις έρθει το πλήρωμα του χρόνου σε μία σχέση. Το τένις θα συνέχιζε να… ζει και μετά την εποχή των big 3. Κανείς όμως δεν μπορούσε να ισχυριστεί πως τόσο η ποιότητα, όσο και η δημοφιλία του θα έφθινε.

Η σκέψη ολοένα και γιγαντώνεται. Μετά τον Φέντερερ, τον Ναδάλ και τον Τζόκοβιτς τι; Μέχρι που το άστρο του Κάρλος Αλκαράθ ανέτειλε απότομα. Τόσο που στο διάβα του έχει σπάσει οποιοδήποτε ρεκόρ βρήκε μπροστά του και όχι απλώς αντιστέκεται απέναντι σε αυτούς που κέρδισαν τα πάντα, αλλά τους κερδίζει με τον τρόπο τους, στο παιχνίδι τους, δείχνοντας καθόλα έτοιμος να ξεπεράσει το δικό τους ταβάνι.

Ο Αλκαράθ είδε ξανά στην άλλη πλευρά του κορτ τον Τζόκοβιτς, στην επανάληψη του περσινού τελικού. Όμως σε αυτόν τον έναν χρόνο, ο Ισπανός μεγάλωσε τόσο, που έσβησε οποιοδήποτε σημάδι αμφισβήτησης θα μπορούσε να μπει στον δρόμο για το repeat. Η κυριαρχική του εμφάνιση στο κορτ ήρθε αβίαστα, ακόμα και αν ο Σέρβος παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό του.

Ακόμα και έτσι, με αυτά ως δεδομένα, το mindset του Αλκαράθ θυμίζει ακριβώς τους προκατόχους του, με έναν τρόπο που δεν είναι φυσιολογικός!

Τα δεδομένα πριν τον τελικό ήταν τα εξής. Ο Αλκαράθ δεν έπαιξε το τένις το οποίο τον έστεψε κάτοχο του Wimbledon έναν χρόνο πριν, αλλά το επίπεδό του παρέμενε υψηλό. Τον Τζόκοβιτς από την άλλη συνόδευαν ερωτηματικά σχετικά με την κατάστασή του, μιας και αποτελούσε πραγματικότητα πως δε δοκιμάστηκε αγωνιστικά στην πορεία του ως τον τελικό, μετά την επέμβαση στο γόνατό του.

Το ότι θα προσπαθούσε με το σερβίς του να δημιουργήσει τις συνθήκες για εύκολους πόντους ήταν φανερό. Η παρουσία του, όμως, στο φιλέ υπήρξε η χειρότερη ίσως της καριέρας του. Κομμάτι στο οποίο έχουν μερίδιο αμφότεροι. Εξ' αρχής ο 21χρονος έμοιαζε να του... ρουφάει το οξυγόνο λίγο λίγο και από λίγο, για να τον πείσει πως δεν έχει τύχη. Τόσο στο φιλέ, όσο και στα χτυπήματα εδάφους, ο Σέρβος δεν ήταν έτοιμος, έμπαινε διαρκώς με λάθος στάση σώματος και εμφανίστηκε πιο αργός, δικαιολογημένα, από ό,τι επιβάλλουν οι περιστάσεις ενός τελικού.

To win here is special. To defend here is elite. Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆 #Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn

Απ’ την άλλη ο Αλκαράθ του έκανε τη ζωή όσο δυσκολότερη γίνεται με τις επιστροφές, ειδικά στο δεύτερο σερβίς, ειδικότερα με το φόρχαντ του. Μερικές φορές ξεχνάμε πως ο Ισπανός γεννήθηκε το 2003, αφού πλέον το δείγμα και τα επιτεύγματά του, τον έχουν κατατάξει δικαίως ανάμεσα στους κορυφαίους, ενδεχομένως και πρώτο μεταξύ ίσων τη στιγμή που μιλάμε. Παραμένει ωστόσο αδιανόητη η πνευματική του ετοιμότητα για τα μεγάλα ραντεβού. Μετά και τον χθεσινό τελικό του Wimbledon, o Καρλίτος μετράει το απόλυτο 4/4 στους τελικούς. Σε παιχνίδια που πάντοτε παρουσιάζεται σαν έτοιμος από καιρό. Μια σκηνή που έχει κατακτήσει σχεδόν αυτόματα, αλλά το αστείρευτο ταλέντο δεν αρκεί.

Αυτός ο απίστευτος τύπος στάθηκε απέναντι στον καλύτερο returner του τουρ και από το 72% των κερδισμένων πόντων που είχε στο τουρνουά, άγγιξε μέχρι και το 87% σε ένα σημείο του τελικού, για να κλείσει με το… ταπεινό 84% (47/56). Έδωσε στον Τζόκοβιτς λίγο από το δικό του «δηλητήριο» με τις επιστροφές, ενώ παράλληλα σέρβιρε με ακρίβεια Πιτ Σάμπρας. Ακόμα και για τον λαβωμένο Νόλε, οι σκηνές «αιχμαλωσίας» στο κεντρικό κορτ ξεπερνούσαν κάθε λογική. Τους νόμους και τους κανόνες της, άλλωστε, ο Αλκαράθ τους έχει καταργήσει τη στιγμή που πάτησε στα κορτ.

Μετά το φινάλε του τελικού, ο Νικ Κύργιος έκανε ένα τουίτ στο οποίο ανέφερε πως είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να μιλάμε για την αλλαγή φρουράς. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η αλλαγή έχει συμβεί προ πολλού. Ο Αλκαράθ δεν ήταν κάποιος 21χρονος που έψαχνε τρόπο για να φορέσει την μπέρτα του θριάμβου.

Wow. Love Djokovic, but is this maybe the first time we can say the ‘changing of the guard’ ?!?!