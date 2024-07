Ο Κάρλος Αλκαράθ βγήκε θριαμβευτής με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς, επικράτησε με 3-0 σετ και κατέκτησε τον 2ο διαδοχικό τίτλο της καριέρας του στο Wimbledon.

Ο πολυαναμενόμενος τελικός του Wimbledon ήταν ντέρμπι μόνο για ένα σετ, με τον Κάρλος Αλκαράθ να νικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-2, 6-2, 7-6(4) και να διατηρεί τον τίτλο του.

Ο 21χρονος Ισπανός διατήρησε το αήττητο σε τελικούς Grand Slam, τέσσσερις παρουσίες, τέσσερις τίτλοι: Δύο στο Wimbledon (2023, 2024), ένας στο US Open (2022) κι άλλος ένας στο Roland Garros (2024)

To win here is special. To defend here is elite.



Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn