Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ναντέρ στα προημιτελικά του BCL, θέλοντας να φτάσει στο Final Four της διοργάνωσης.

Την αντίπαλο της στα προημιτελικά του BCL έμαθε η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα θα κοντραριστεί με τη Ναντέρ, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, κάτι που σημαίνει πως το πρώτο και το τρίτο ματς (αν χρειαστεί) θα γίνει στη Sunel Arena.

Η πρόκριση στο Final Four κρίνεται στις δύο νίκες. Το πρώτο ματς της φάσης των 8 είναι προγραμματισμένο για τις 8-9 Απρίλη στη Sunel Arena. Το Game 2 για 15-16 στη Γαλλία και το τρίτο ματς (αν χρειαστεί) για 22-23 Απρίλη στη Sunel Arena.

Η ΑΕΚ στοχεύει να βρεθεί στο Final Four (9-11 Μάη) του BCL, το οποίο και θα διοργανώσει στη Sunel Arena αν περάσει και αποκλείσει τους Γάλλους . Το 2018 η Ένωση είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Final Four που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

ΑΕΚ-Ναντέρ

Τενερίφη-Ντερτόνα

Μάλαγα-Ρέτζιο Εμίλια

Νίμπουργκ-Γαλατασαράι

