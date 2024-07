Αλκαράθ: Ο 6ος παίκτης με τίτλο στο Roland Garros και Wimbledon την ίδια χρονιά

Ο Κάρλος Αλκαράθ μπήκε στο κλειστό κλαμπ των παικτών που κατέκτησαν το Roland Garros και το Wimbledon την ίδια χρονιά.

Ο Κάρλος Αλκαράθ μετά το Roland Garros, αναδείχθηκε νικητής και στο Wimbledon σε ένα ονειρεμένο καλοκαίρι για τον 21χρονο Ισπανό.

Ο Aλκαράθ έγινε μόλις ο 6ος παίκτης στην Open Era που αναδεικνύεται πρωταθλητής στο Λονδίνο και στο Παρίσι την ίδια χρονιά. Μέχρι σήμερα το είχαν καταφέρει οι Ροντ Λάβερ, Μπγιορν Μποργκ, Ράφαελ Ναδάλ, Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Carlos Alcaraz is only the sixth male player to win the French Open and Wimbledon singles trophy in the same year since 1968 👏



Elite company for the Spaniard 🇪🇸 pic.twitter.com/ggDb4HSKCb