Η Κρεϊτσίκοβα κόντρα στην Παολίνι για τον τίτλο στο Wimbledon

Η Τσέχα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι θα διεκδικήσουν το απόγευμα του Σαββάτου τον τίτλο του απλού γυναικών στο Wimbledon.

H Mπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα από τη μία και η Τζασμίν Παολίνι από την άλλη, συνθέτουν ένα απρόσμενο ζευγάρι που το Σάββατο (13/7, 16:00) θα παίξει για τον τίτλο στο Wimbledon.

Τα προγνωστικά είναι ανοικτά για τις δύο 28χρονες, που έχουν διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι τους. Η Κρεϊτσίκοβα στον δρόμο για τον τελικό, από τον 4ο γύρο και μετά νίκησε κατά σειρά τις Ντανιέλ Κόλινς, Γιέλενα Οσταπένκο και Έλενα Ριμπάκινα.

Η Παολίνι με τη σειρά της από τον 3ο και έπειτα απέκλεισε τις Μπιάνκα Αντρεέσκου, Μάντισον Κις, Εμμα Ναβάρο και Ντόνα Βέκιτς.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στοχεύει στον 2ο τίτλο Grand Slam στην καριέρα της, μετά τον θρίαμβό της στο Roland Garros το 2021.

Η Τζασμίν Παολίνι 35 ημέρες μετά τον τελικό στο Roland Garros, εξασφάλισε την παρουσία της και στον τελικό στο Wimbledon και έγινε η πρώτη Ιταλίδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο.

