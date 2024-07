Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα απέκλεισε την Έλενα Ριμπάκινα με 2-1 στα ημιτελικά του Wimbledon και κόντρα στην Τζασμίν Παολίνι θα παίξει για τον 2ο τίτλο της καριέρας της σε Grand Slam.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα είναι ξανά εδώ, η 28χρονη Τσέχα επιστρέφει και πάλι σε μεγάλους τελικούς, καθώς νικώντας την Ελενα Ριμπάκινα με 3-6, 6-3, 6-4 θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Wimbledon.

Το Σάββατο (13/7) η Κρεϊτσίκοβα θα διεκδικήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας με αντίπαλο την Τζασμίν Παολίνι, σε ένα ζευγάρι που δεν γνωρίζουμε πόσοι θα περίμεναν στην εξέλιξη του τουρνουά.

Αν τα καταφέρει η Κρεϊτσίκοβα, θα φθάσει στον 2ο τίτλο Grand Slam στην καριέρα της, μετά τον θρίαμβό της στο Roland Garros το 2021, όταν στον ημιτελικό είχε νικήσει τη Μαρία Σάκκαρη με 2-1 και στον τελικό την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα, επίσης στα τρία σετ.

Η Ριμπάκινα, η μόνη παίκτρια από το Top 5 που απέμενε για να κατακτήσει το Wimbledon, όπως και το 2022, απογοήτευσε.

