Η Τζασμίν Παολίνι 35 ημέρες μετά τον τελικό στο Roland Garros, εξασφάλισε την παρουσία της και στον τελικό στο Wimbledon, νικώντας την Ντόνα Βέκιτς με 2-1 σετ.

Στον δραματικό ημιτελικό απέναντι στην Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία, η βραχύσωμη Παολίνι επικράτησε με 2-6, 6-4, 7-6(8) και έγινε η πρώτη Ιταλίδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Wimbledon.

H αντίπαλός της για τον τελικό το Σάββατο (13/7) θα αναδειχθεί από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η Παολίνι έγινε η πρώτη παίκτρια μετά τη Σερένα Γουίλιαμς, που προκρίνεται στον τελικό του Roland Garros και του Wimbledon μέσα στην ίδια σεζόν, μετά το 2016 και η 5η που το καταφέρνει τα τελευταία 25 χρόνια, μετά τις Στέφι Γκραφ (1999), Σερένα Γουίλιαμς (2002, 2015, 2016), Βένους Γουίλιαμς (2002) και Τζαστίν Ένιν (2006).

Jasmine Paolini becomes the 1st woman to reach the Roland Garros Final & Wimbledon Final in the same year since Serena Williams in 2016.



Footsteps.



🇮🇹❤️ pic.twitter.com/4Kwbtye5J2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2024

Πριν από ένα μήνα η Παολίνι δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ στο Παρίσι, τώρα θα έχει μια δεύτερηγ ευκαιρία στο Λονδίνο για τον πρώτο τίτλο της σε Grand Slam.

O πρώτος ημιτελικός ολοκληρώθηκε έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 51 λεπτών και είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια στην ιστορία του τουρνουά.

Μια συνάντηση που πρόσφερε πολλές συγκινήσεις και εναλλαγές, ιδίως στο 3ο σετ. Ήταν στιγμές που η 28χρονη Ντόνα Βέκιτς, που έπαιζε για την πρόκριση στον 1ο τελικό της σε Grand Slam, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της.

What a close call on game point for Jasmine Paolini at 5-5 (40-adv) Donna Vekic very emotional after that and looks like she’s crying 😭 pic.twitter.com/xSZPbTwYus — edgeAI (@edgeaiofficial) July 11, 2024

Θρίλερ στο 3ο σετ

H Βέκιτς κυριάρχησε, κατακτώντας με άνεση το 1ο σετ, με 6-2. Στο 2ο σετ η Παολίνι διατήρησε σταθερά το προβάδισμα από το 1-0, μέχρι το 5-4 κι εκεί με break το κατέκτησε με 6-4.

Η Βέκιτς άρχισε με δικό της break το 3ο σετ, προηγήθηκε 2-0 και 3-1, όμως η Παολίνι αντεπιτέθηκε. Με break ισοφάρισε σε 3-3 και από εκείνο το σημείο, ο ημιτελικός προσέφερε πολλά.

Ακολούθησαν δύο διαδοχικά break για το 4-4 και η Παολίνι με love game προηγήθηκε 5-4. Στο επόμενο game η Βέκιτς «έσωσε» match point στο 30-40, ισοφαρίζοντας σε 5-5.

Ακολούθησε ένα μαραθώνιο game με τη Βέκιτς να σπαταλά δύο ευκαιρίες για break point και την Παολίνι να κάνει το 6-5. Η Ιταλίδα είχε δεύτερο match point στο 12ο game (30-40), με το σετ τελικά να κρίνεται στο tie break των 10 πόντων.

Η Βέκιτς προηγήθηκε 3-1 και 4-3, η Παολίνι προσπέρασε 5-4, είχε συνέχεια την πρωτοπορία ενός πόντου και στο 3ο match point (9-8), η Ιταλίδα είδε τη Βέκιτς να αστοχεί στο διαγώνιο forehand και να φθάνει στη μεγάλη πρόκριση.

A wonderful Centre Court ovation for @DonnaVekic who gave it absolutely everything 👏#Wimbledon pic.twitter.com/8DAhqCbrsY — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024

Aνεξάρτητα με το απότελεσμα στον τελικό, η Παολίνι από τη Δευτέρα (15/7) θα φιγουράρει στο No.5 της παγκόσμιας κατάταξης, κερδίζοντας άλλες δύο θέσεις, για νέο ρεκόρ καριέρας.

Εντυπωσιακή άνοδο με την πορεία της στο Wimbledon πέτυχε και η Βέκιτς, άλμα 16 θέσεων μέχρι το Νο.21, πλησιάζοντας το δικό της ρεκόρ, το Νο.19 από το 2019.